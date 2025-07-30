INSTITUCIONS
La Paeria cedeix a la Universitat de Lleida els cinc pisos de la Casa dels Artistes de Lleida per allotjar estudiants
Al carrer Cavallers, al Centre Històric, que es destinaran a alumnes amb necessitats especials per discapacitat o qüestions socioeconòmiques i a refugiats. Pagaran entre 150 i 195 euros al mes
La Paeria, a través de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), i la Universitat de Lleida (UdL) van firmar ahir un conveni que permetrà que el curs que ve cinc estudiants puguin allotjar-se als cinc pisos de la Casa dels Artistes, ubicada als números 31-33 del carrer Cavallers, pagant entre 150 i 195 euros al mes.
La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va detallar que es tracta de quatre estudis de 30 m² i un de 42 m² que s’adjudicaran en règim de cessió d’ús per un curs, encara que es podria ampliar a l’estiu. L’EMAU invertirà uns 50.000 euros en l’adequació, renovant el mobiliari i la cuina, i els universitaris podran utilitzar també la sala de reunions i estudi de la primera planta.
Igualtat d’oportunitats
El rector de la UdL, Jaume Puy, va apuntar que els pisos es destinaran a “estudiants amb necessitats especials”, ja siguin per discapacitats físiques o d’un altre tipus, per qüestions socioeconòmiques o per ser refugiats, per promoure la igualtat d’oportunitats. Encara no s’ha obert la convocatòria per sol·licitar-los. Així mateix, en tot cas, un comitè de la universitat avaluarà els expedients.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar que l’objectiu d’aquest conveni és enfortir la capitalitat universitària, facilitar l’accés a l’habitatge a l’alumnat que ve a Lleida a estudiar i recuperar l’habitabilitat del Centre Històric.
En aquest sentit, va dir que es tracta d’una de les 32 accions en marxa a aquest barri. També va citar la reconversió del Mercat del Pla en un espai per a cooperatives de joves, el projecte 4.0 amb la fundació Incyde de les Cambres de Comerç i la construcció de vivendes a Galera i Cavallers. “Hem d’avançar en fórmules de cooperació com aquestes, per ser una ciutat d’oportunitats”, va subratllar.
Pis del Govern per a refugiats
La vicerectora d’Estudiants, Montserrat Rué, va explicar que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya els va cedir un pis de dos habitacions al barri de l’Escorxador que han destinat a allotjar dos estudiants refugiats, un de sirià i una d’ucraïnesa. Va anunciar que n’han sol·licitat un altre per poder ampliar aquest servei.