MOBILITAT
Les obres a l’avinguda Balmes de Lleida redueixen la circulació a un sol carril per sentit
La renovació de la xarxa d’aigua i l’ampliació de voreres provoca retencions i obliga a reubicar parades d’autobús
L’avinguda Balmes té des d’ahir tan sols dos carrils de circulació, un per sentit, ja que les obres per renovar la xarxa d’aigua i ampliar les voreres dels números parell de la via han obligat a tallar els dos que anaven en direcció a Ricard Viñes. Segons va informar l’ajuntament, la previsió és que aquesta restricció de trànsit es mantingui fins a principis de setembre.
Aquests treballs van començar fa dos setmanes i llavors ja es va tallar el carril més pròxim a la vorera en direcció a Ricard Viñes i des d’ahir s’ha ampliat l’altre. D’aquesta manera, durant les properes setmanes el carril de circulació central que queda obert servirà per anar cap a Ricard Viñes, mentre que l’altre continuarà utilitzant-se per anar cap a la rambla d’Aragó.
Des que van començar aquestes obres s’han registrat retencions de trànsit en les hores punta i ahir no va ser una excepció. A la vorera parell es permetrà el pas de vianants i l’accés a botigues i habitatges mitjançant passarel·les. A nivell de transport públic, s’ha anul·lat la parada Ricard Viñes-Balmes i els busos de les línies L7, L8 i L4 paren ara a Prat de la Riba, mentre que els de l’L6 ho fan a la parada de Rovira Roure 1.