Mostra els genitals a nens i pares en un parc infantil de Lleida, li recriminen i orina davant seu

Una patrulla el va detenir com a presumpte autor d’un delicte d’exhibicionisme

La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la tarda a la plaça de l’Escorxador un home de 46 anys acusat de mostrar els genitals a un grup de nens que estava jugant en un parc infantil. Els pares l’hi van recriminar i l’individu els va tornar a mostrar i va orinar davant d’ells. 

Una patrulla el va detenir com a presumpte autor d’un delicte d’exhibicionisme. En un altre ordre, la Policia Local va detenir a les 16.15 hores un home a passatge Segrià per resistència i desobediència a l’autoritat.

