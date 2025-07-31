Ataca amb un ganivet agents de la Guàrdia Urbana al carrer Acadèmia de Lleida
L’home de 27 anys va ser arrestat per temptativa d’homicidi, amenaces i atemptat a l’autoritat
La Guàrdia Urbana va detenir ahir al migdia un home de 27 anys al carrer Acadèmia acusat d’intentar matar amb un ganivet diversos agents. L’individu va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes d’homicidi dolós en grau de temptativa, amenaces i atemptat contra agents de l’autoritat.
Els fets van ocórrer al voltant de les 13.45 hores al carrer Acadèmia, quan un agent de la Guàrdia Urbana que es trobava fora de servei va sol·licitar a un individu que abandonés l’entrada d’un edifici on sol estar i genera molèsties al veïnat, segons va informar la Paeria. L’home s’hi va negar i va reaccionar de forma agressiva, intentant agredir el policia amb un ganivet.
En aquell moment, un agent dels Mossos d’Esquadra, que també estava fora de servei i passava per allà, va donar suport a l’urbà. Al lloc van acudir un total de cinc patrulles uniformades de la Policia Local, que van haver d’utilitzar defenses extensibles.
L’individu, que continuava empunyant l’arma blanca i no obeïa les ordres policials, es va atansar als agents amb la intenció de clavar-los el ganivet.
Finalment, un dels agents, fent ús d’un escut que li va permetre evitar fins a dos escomeses amb el ganivet, el va poder arraconar, amb la qual cosa es va produir la seua detenció. L’home va continuar oposant resistència.
Les diligències policials es van remetre al jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia, que determinarà si aquesta persona té alguna malaltia mental o trastorn i pot passar a disposició. Sindicats policials alerten d’un augment dels atemptats als agents.