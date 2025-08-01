Lleida registra 2.588 pisos buits després de desnonaments, un 11% menys que fa un any
Només un terç d’aquests habitatges estan en condicions d’habitabilitat; prop de 260 estan ocupats irregularment
La Generalitat té comptabilitzats 2.588 habitatges buits a les comarques de Lleida, procedents d’execucions hipotecàries i de propietat d’entitats financeres o altres persones jurídiques, que estan obligades, a inscriure-les en el registre que es va crear el 2015 en el marc del decret llei 1/2015. Així consta a l’informe sobre el sector de l’habitatge de 2024 del departament de Territori.
Segons dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i del servei de documentació del departament, 932 del total de pisos buits eren l’any passat en condicions d’habitabilitat, el que suposa alguna cosa més d’un terç. Uns altres 411 estan pendents de rehabilitar, 258 estan okupats i dels altres 987 no consten dades.
Lleida concentra només el 10,17% del global de 25.443 habitatges buits inscrits en el registre de la Generalitat. També és la demarcació amb un nombre absolut inferior, ja que de les comarques de Girona n’hi ha 4.205; de Tarragona, 5.150; i de Barcelona, 13.500.
El percentatge es manté pràcticament igual respecte a l’any anterior, però el nombre absolut ha descendit, ja que el 2023 hi havia 2.931 pisos buits inscrits, 343 menys (-11,17%). Del total, 288 constaven com okupats.
En el conjunt de Catalunya, els habitatges buits han disminuït en un 10,9% en un any, ja que el 2023 eren 28.566. De fet, el nombre d’immobles buits d’aquest registre presenta una tendència a la baixa des de 2021, segons dades dels informes anuals d’Habitatge. Aquell any a les comarques de Lleida estaven inscrits 3.605, gairebé un miler més que en l’actualitat, i el 2022 havien baixat a 3.323. L’any que menys hi va haver va ser 2018, amb 2.924, i el que més 2017, amb 4.216. Aquell any, en canvi, només constaven 48 habitatges okupats, però al següent la xifra ja era de 333.