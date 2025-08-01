ECONOMIA
Més d’una trentena de pisos estan a la venda a Lleida amb okupes dintre, a partir de 10.000 euros
Els portals immobiliaris els publiciten als seus webs. Sense subministraments contractats i amb preus a partir de 10.000 euros, la majoria a la Mariola
A la ciutat de Lleida estan a la venda actualment en portals immobiliaris almenys una trentena de pisos amb okupes, la majoria a la Mariola i per preus baixos a partir de 10.000 euros, però alguns també en altres barris i amb un cost molt superior, de més de 90.000. No es poden visitar i estan destinats bàsicament a inversors.
Portals immobiliaris publiciten actualment almenys una trentena de pisos a la venda amb okupes dins a la ciutat de Lleida, la majoria dels quals al barri de la Mariola, en mal estat i a preus baixos, a partir de 10.000 euros. No obstant, n’hi ha també en altres zones i amb un cost molt més elevat, com un habitatge de quatre habitacions al carrer Lamarca al Centre Històric, per 94.500 euros, un altre de 117 metres quadrats a Alfred Perenya per 76.300 euros o un altre a Escultor Corselles, a Balàfia, per 51.698.
Tots els anuncis indiquen explícitament que es tracta d’immobles okupats i en molts casos especifiquen que per aquesta raó no és possible concertar visites. Alguns també adverteixen que no tenen els subministraments contractats, que les fotografies que s’adjunten poden no correspondre’s amb l’estat real del pis i que la venda no és apta “per a compradors que requereixin finançament hipotecari”.
“Ideal parelles”
N’hi ha que deixen clar que “el comprador serà responsable dels tràmits i despeses relacionades amb la desocupació de l’immoble” i fins i tot se’n pot trobar algun que el ven com a “ideal parelles”, com un quart sense ascensor de 34 m2 a la Mariola per 13.000 euros. En aquest barri es publiciten també pisos okupats a la venda per 19.100 euros al carrer Mart, per 32.000 als blocs Joan Carles i per 39.400 i 41.000 a Gaspar de Portolà, així com per 47.300 a Pius XII i per 51.000 a Músic Vivaldi.
També s’anuncien altres zones, com un baix al carrer Conca de Barberà, a Balàfia, per 55.200 euros, una casa als Mangraners per 67.000 o un pis a Pi i Margall per 74.000.
Estat d’okupació
Aquests anuncis van començar a ser publicitats fa uns anys i la tendència segueix, bàsicament destinada a inversors, no a persones que necessiten un pis per convertir-lo en el seu propi domicili. De fet, en alguns casos s’explica que el preu de l’habitatge ha estat fixat en funció del seu estat d’okupació i s’apunta que no s’aplicaria si en el moment de la formalització de l’escriptura es trobés “lliure d’ocupants”.
Segons dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i del servei de documentació del departament, 932 del total de pisos buits estaven l’any passat en condicions d’habitabilitat, cosa que implica una mica més d’un terç. 411 més estan pendents de rehabilitar, 258 estan okupats i dels altres 987 no consten dades.
Bancs i empreses tenen 2.588 habitatges buits després de desnonaments
La Generalitat té comptabilitzats 2.588 habitatges buits a les comarques de Lleida, provinents d’execucions hipotecàries i de propietat d’entitats financeres o altres persones jurídiques, que estan obligades a inscriure’ls en el registre que es va crear el 2015 en el marc del decret llei 1/2015. Així consta a l’informe sobre el sector de l’habitatge del 2024 del departament de Territori.
Lleida concentra només el 10,17% del global de 25.443 habitatges buits inscrits en el registre de la Generalitat. També és la demarcació amb un número absolut inferior, ja que de les comarques de Girona n’hi ha 4.205; de Tarragona, 5.150; i de Barcelona, 13.500. El percentatge es manté pràcticament igual respecte a l’any anterior, però el número absolut ha descendit, ja que el 2023 hi havia 2.931 pisos buits inscrits, 343 menys (-11,17%).
Del total, 288 constaven com a okupats. En el conjunt de Catalunya, els habitatges buits han disminuït en un 10,9% en un any, ja que el 2023 eren 28.566.De fet, el nombre d’immobles buits d’aquest registre presenta una tendència a la baixa des del 2021, segons dades dels informes anuals d’Habitatge.
Aquell any a les comarques de Lleida n’hi havia d’inscrits 3.605, gairebé un miler més que en l’actualitat, i el 2022 havien baixat a 3.323. L’any que menys n’hi va haver va ser 2018, amb 2.924, i el que més 2017, amb 4.216. Aquell any, en canvi, només constaven 48 vivendes okupades, però el següent la xifra ja era de 333.