SUCCESSOS
La Paeria es planteja dotar de pistoles elèctriques la Policia Local
Per utilitzar-les en actuacions d’“alta violència” com la que hi va haver dimecres. Els Mossos d’Esquadra en porten i a la ciutat ja les han usat en alguna ocasió
La Paeria es planteja que la Guàrdia Urbana disposi de pistoles elèctriques Taser. Així ho va assegurar ahir a aquest diari la tercera tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Cristina Morón, que va dir que “estem valorant la possibilitat d’incorporar els dispositius de descàrrega elèctrica com una eina per protegir i defensar els agents de la Urbana, especialment en situacions d’alta violència, atacs directes i per prevenir aquestes situacions”.
Val a recordar que dimecres la Policia Local va detenir un individu que va atacar els agents amb un ganivet i que van haver d’utilitzar un escut per arraconar-lo a causa de la seua agressivitat (vegeu el desglossament). Morón va afegir que “si es decideix incorporar aquest element, ho farem seguint totes les garanties, amb una formació reglada i específica per als agents perquè la puguin utilitzar seguint tots els protocols perquè en facin un bon ús”.
També cal destacar que l’ús de Dispositius de Conducció Elèctrica (DCE) per part de policies locals està legalment permès a Catalunya sota la regulació del departament d’Interior i està subjecte a diversos requisits com portar vinculada una càmera personal d’enregistrament que garanteixi la traçabilitat de cada actuació i un desfibril·lador. Els Mossos les van incorporar el 2018 i, per exemple, a Lleida la van utilitzar per reduir un home el 2020 a la Mariola. La porta el cap de torn de seguretat ciutadana.
L’individu, que no obeïa les ordres, es va atansar als agents amb la intenció d’apunyalar-los. Finalment, un dels policies, fent ús d’un escut que li va permetre evitar fins a dos escomeses, el va poder arraconar, i així es va produir el seu arrest.
Presó per a l’home que va atacar urbans amb un ganivet
El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar ahir presó provisional sense fiança per a l’home de 27 anys detingut dimecres al carrer Acadèmia acusat d’atacar agents amb un ganivet. Va ser arrestat pels delictes d’homicidi dolós en grau de temptativa, amenaces i atemptat a l’autoritat.