POLÍTICA
El PP afirma tenir 70 juntes locals a Lleida
El PP de Lleida va celebrar aquesta setmana a Alpicat la Junta Directiva Provincial, per fer balanç de la seua presència a la província de cara a les eleccions municipals del 2027. Una trobada a la qual van assistir unes 60 persones, entre elles el líder del PP català, Alejandro Fernández, i el de Lleida, Xavier Palau, i en què es va informar que el partit ha renovat 70 juntes locals a tota la província, una xifra que no es registrava des de fa més de 15 anys. Així, Fernández va destacar la importància d’“electoralizar” l’organització i consolidar un projecte que combini les seues propostes a nivell municipal i nacional. Per la seua part, Palau va remarcar que la seua màxima prioritat és aconseguir l’alcaldia de Lleida d’aquí a dos anys i va assegurar que la seua formació “és el partit amb més implantació territorial i el referent del centredreta a la província”.