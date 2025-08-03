SUCCESSOS
Detingut un conductor que va fugir després d’envestir un urbà a Lleida
A la Mariola, els Mossos van interceptar el vehicle a l’A-22 entre Lleida i Alpicat. L’agent, que va resultar ferit, es va salvar al tirar-se dins del cotxe patrulla
Els Mossos d’Esquadra van arrestar divendres a la nit a l’autovia A-22 entre Lleida i Alpicat un conductor de 24 anys acusat d’intentar atropellar amb el cotxe un agent de la Guàrdia Urbana –que va resultar ferit– i fugir, segons ha pogut saber aquest diari. Els Mossos li imputen un delicte de conducció de temerària mentre que la Policia Local l’acusa dels delictes de temptativa d’homicidi dolós i de danys.
Els fets van ocórrer cap a les 21.00 hores a la intersecció entre l’avinguda Pius XII i el carrer Albert Porqueres, a la Mariola, quan una patrulla va observar que un turisme feia una maniobra estranya. Els agents li van donar l’alto i van baixar del cotxe.
Pel que sembla, en aquell moment el conductor va accelerar de manera sorprenent cap a un dels agents, que va haver de llançar-se dins del cotxe per evitar ser atropellat. El cotxe va colpejar lateralment el cotxe patrulla i va fugir. L’agent va patir lesions al peu i al braç.
Davant d’aquesta situació, es va alertar la resta de patrulles del cos i també els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil per si havia fugit en direcció a Aragó. Les patrulles de la Urbana es van desplegar per la capital del Segrià, mentre que les dels Mossos ho van fer per les vies d’accés a la ciutat i la Guàrdia Civil a les carreteres que limiten amb les de la demarcació com l’A-2, l’AP-2, l’A-22 i l’A-14. Poc després, una patrulla dels Mossos va localitzar i va interceptar el vehicle sospitós a l’A-22 entre Lleida i Alpicat, a l’altura del Raimat Golf Club. El conductor va ser arrestat i van immobilitzar el vehicle. Està previst que en les pròximes hores passi a disposició judicial.
El de divendres és el segon atac que pateixen aquesta setmana agents de la Guàrdia Urbana.
Val a recordar que dimecres un home de 27 anys va ser detingut al carrer Acadèmia acusat d’intentar matar amb un ganivet diversos agents. L’individu va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes d’homicidi dolós en grau de temptativa, amenaces i atemptat contra agents de l’autoritat. El jutjat de guàrdia va decretar el seu ingrés a la presó.