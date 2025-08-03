MOBILITAT
Primeres multes per circular per la ZBE de Lleida
L’ajuntament ha iniciat els tràmits per sancionar 4 conductors no empadronats a la ciutat per haver circulat més de 12 vegades per la zona de baixes emissions sense complir els requisits. Envia avisos a uns altres 25 per portar 5 faltes pel mateix motiu
Fa un mes que la zona de baixes emissions (ZBE) va entrar en vigor oficialment després de sis mesos de moratòria i l’ajuntament ja ha iniciat els tràmits per multar els primers infractors. Concretament, quatre conductors rebran en els propers dies la notificació d’una sanció de 200 euros per haver accedit a la ZBE, que inclou tot el Centre Històric, sense que el vehicle pagui l’impost de circulació a la ciutat, sense etiqueta ambiental (ECO, C i B) i haver-ho fet més de 12 vegades, el límit màxim que havia fixat l’ajuntament per al segon semestre d’aquest any (seran 24 anuals a partir del 2026).
“Hem posat unes restriccions suaus perquè la ciutadania es pugui adaptar a aquesta nova situació, però malgrat això ja hem començat a tramitar les primeres sancions”, assenyala la tinenta d’alcalde responsable de Mobilitat, Cristina Morón. Tanmateix, assegura que la intenció de la ZBE no és recaptatòria, sinó que es vol avançar en la sostenibilitat, “i prova d’això és que hem enviat notificacions d’avís a 25 conductors que han incomplert els requisits més de cinc vegades per avisar-los que si ho fan set vegades més, seran sancionats”.
Els requisits per circular per la ZBE són simples per als que paguen l’impost de circulació al municipi: poden fer-ho sense problemes tinguin el vehicle que tinguin. No obstant, per als que no són veïns de Lleida el principal requisit és que el seu automòbil tingui etiqueta ambiental, però també poden sol·licitar exempcions.
Algunes d’aquestes són per als vehicles d’emergència, adaptats per a persones amb mobilitat reduïda o que necessitin acudir a un centre sanitari que estigui dins de la ZBE. També poden demanar-lo els que tenen una plaça de garatge a la zona, que prestin “un servei singular”, que siguin un instrument necessari per a l’exercici d’una activitat professional o que els seus titulars estiguin pròxims a jubilar-se, facin servei de transport públic o de mercaderies o prestin serveis municipals. També n’estaran exemptes les famílies amb rendes baixes i per això es prendrà com a referència l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), que és de 600 euros per persona al mes. En aquest sentit, Morón destaca que “des que vam anunciar la posada en marxa de la ZBE fins ara hem tramitat 123 exempcions, en tenim 14 més en tràmit i, per contra, 12 s’han rebutjat”.
Sobre si la mobilitat a la ZBE s’ha reduït per les restriccions, la tinenta d’alcalde assenyala que “en els mesos d’estiu és normal que la circulació es redueixi, per la qual cosa no seria realista fer un balanç ara i esperarem a finals d’any, però el que sí que hem notat és un descens dels vehicles estacionats, especialment a les places de zona blava”.
També afegeix que “l’acollida ciutadana de la ZBE ha estat bona perquè la seua implementació ha estat escalonada, perquè volem limitar l’ús del vehicle privat, però genera grans molèsties a la ciutadania en el seu dia a dia”.
Per la seua part, el president veïnal de Jaume I, Jaume Millas, no ha vist canvis. “El trànsit continua sent el de sempre i amb tota mena de vehicles; està bé restringir la mobilitat, però jo veig que al Centre Històric tot segueix igual”, conclou.