El cementiri tindrà 26 càmeres i 30 nous nínxols per a Tots Sants
Videovigilància al perímetre i a l’interior per prevenir robatoris i intrusions. Les sepultures, ubicades al departament rehabilitat de Santa Cecília
El cementiri municipal de Lleida comptarà amb vint-i-sis càmeres de vigilància perimetrals i tèrmiques i trenta nous nínxols al departament de Santa Cecília abans del novembre. Així ho va assegurar ahir l’alcaldessa accidental, Begoña Iglesias, durant la visita que va fer a les obres de rehabilitació d’aquest recinte, la reforma integral del qual va començar fa cinc anys i en què hi ha aproximadament 800 nínxols, molts buits i ruïnosos. Va detallar que les obres de la subfase 3, que afecta els trams A, B, F i G del departament, van començar al juliol i afecten 35 nínxols antics que, després de les obres, passaran a ser 30, “ja que la normativa mortuòria obliga que siguin més amples”.
Aquesta actuació està pressupostada en 84.988,80 euros i inclou també la reforma dels porxos d’aquesta zona, que estan també en estat ruïnós. “Fase a fase anirem rehabilitant tot el departament”, va assegurar Iglesias. Pel que fa a les càmeres, l’alcaldessa accidental va detallar que les instal·laran tant a l’interior del cementiri com en tot el perímetre per evitar intrusions nocturnes o robatoris d’ornaments de les làpides, com va passar l’any passat, i que també seran càmeres tèrmiques. Finalment, Iglesias també va visitar, acompanyada dels edils Jackson Quiñónez i Roberto Pino, la reforma dels paviments dels departaments de Sant Miquel i Sant Josep. Una actuació que sufraguen la Diputació i la Paeria i que compta amb un pressupost de 158.553,84 euros. L’alcaldessa accidental va acabar destacant que “hem demanat a l’empresa que fa els treballs que aquestes actuacions, incloses les càmeres, estiguin a punt per a abans de la festivitat de Tots Sants”.