Unes 200 donacions i un total de 8.000 euros per a Palestina en nom de la cooperant lleidatana que va morir a Malawi
La família d'Anna Salvador demana substituir les flors per solidaritat
Aquest migdia tindrà lloc el funeral per Anna Salvador Carbó, la jove cooperant lleidatana que va morir el diumenge 27 de juliol en un accident de trànsit a Malawi. Així mateix, la campanya solidaria de donacions amb Palestina impulsada per familiars havia assolit ahir els 200 donants i els 8.000 euros recaptats.
Cal recordar que els familiars van demanar que, en lloc de corones de flors, es fessin donatius per ajudar la comunitat palestina, una causa amb la qual "l'Anna s'identificava profundament. Els donatius es poden fer en aquesta plataforma. La cooperant anava acompanyada d'una amiga de Sant Cugat del Vallés que va resultar greument ferida.