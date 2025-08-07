DELINQÜÈNCIA
Detingut per cremar sis contenidors
La Urbana va arrestar el sospitós dimarts a Príncep de Viana, on dilluns hi va haver dos dels últims incendis, gràcies a la col·laboració ciutadana i l’obtenció d’imatges
La Guàrdia Urbana va arrestar dimarts a la nit un home de 46 anys com a presumpte autor de la crema de sis contenidors un dia abans al carrer Príncep de Viana i a la rambla de Ferran (vegeu SEGRE d’ahir). De 46 anys, és acusat dels delictes d’incendi i danys. El primer dels incendis es va declarar a les 23.40 hores al número 25 de Príncep de Viana. Vint minuts després hi va haver un segon cas en aquest mateix carrer, al número 15. El tercer i últim es va declarar a les 0.28 hores al número 52 de rambla Ferran. Va cremar una illa de contenidors i hi va haver danys en dos façanes. Davant la sospita que havien estat intencionats, la Guàrdia Urbana va obrir una investigació que, gràcies a la col·laboració ciutadana i l’aportació d’imatges, va permetre identificar, localitzar i detenir el presumpte autor a les 21.05 hores a Príncep de Viana.
En els últims dies s’ha desplegat un operatiu específic i conjunt d’Urbana i Mossos que han dut a terme vigilàncies estàtiques, rondes a peu i amb vehicles per vigilar en prevenció d’aquest tipus de delictes. Val a recordar que la Urbana va arrestar la matinada de divendres passat una dona de 32 anys com a presumpta autora de la crema de 17 contenidors en tres dies. Tanmateix, el jutjat de guàrdia en va decretar dissabte la posada en llibertat amb càrrecs i, de moment, només se la investiga per un contenidor, com va avançar SEGRE.
En aquest sentit, l’alcaldessa accidental, Carme Valls, va agrair ahir el treball de la Urbana i els Mossos i va assenyalar que “han dit que poden demostrar que va ser l’autora de la crema dels contenidors. També agraeixo la col·laboració ciutadana, però hi ha vegades que la llei no ens acompanya i ens posa en perill, la qual cosa pot generar certa frustració entre els policies”.