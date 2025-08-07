PARTICIPACIÓ
El PSC assegura que ha complert el 61% del Pla d’Acció Municipal
El govern considera que és “una bona xifra” per ser l’equador del mandat. Presenta una pàgina web que informa del grau d’execució dels seus objectius
L’equip de govern de la Paeria va afirmar ahir que ha complert el 61% de les actuacions recollides al Pla d’Acció Municipal (PAM) que va presentar al principi del mandat. Una xifra que l’alcaldessa accidental, Carme Valls, va qualificar de “bona” al ser a l’equador del cicle polític i va assegurar que “si arribem al 2027 amb un grau de compliment del 75% n’hauríem d’estar orgullosos, però la nostra meta és assolir el 100%”. Així ho va assegurar en la presentació de la nova pàgina web del PAM en la qual figura el grau de compliment de cada un dels projectes que inclou (www.paeria.cat/execuciopam). En aquest sentit, Valls va detallar que s’han complert el 66% de projectes i iniciatives vinculades a bon govern; 60% de l’àrea de seguretat i civisme; 64% del de ciutat saludable; 64% en polítiques d’igualtat i feminismes; 49% en innovació social; i el 65% dels temes de l’apartat de La ciutat de les oportunitats. No obstant, a algunes iniciatives clau d’aquest mandat encara els queda molt per complir-se, com per exemple la reforma del Xalet modernista dels Camps Elisis (que al web figura al 0% d’execució) o l’ampliació del mateix parc (10%), l’aplicació d’un model de transport urbà col·lectiu (0%), el model d’inclusió per a persones sense llar (30%), o la creació dels jardins de la Porta de Sant Martí (40%). Sobre això, Valls va dir que aquests projectes “s’aniran aconseguint amb els anys que queden de mandat i els següents i surt així al web perquè no volem enganyar ningú, el grau de compliment el decideixen els tècnics i edils de cada àrea”. Va afegir que el PAM “és un document viu a què s’han incorporat propostes que no hi eren inicialment i volem que el web sigui una eina per fiscalitzar el govern i que els veïns aportin idees per millorar-lo”.