Reparen l'ascensor avariat en un bloc de pisos socials de la Generalitat a Lleida
Portava més de deu dies sense funcionar
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha reparat aquest dijous al matí l'ascensor del bloc de pisos socials que gestiona al número 18 del carrer Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida, al barri de la Bordeta. Els veïns de l'edifici havien denunciat que portaven més de deu dies sense ascensor, tal i com ha publicat avui SEGRE. Els inquilins alertaven que l'avaria de l'ascensor generava importants dificultats, ja que “molts dels que vivim aquí som gent gran, tenim problemes de mobilitat i des que no tenim ascensor intentem sortir el mínim de casa per la dificultat que ens genera baixar i pujar les escales”.
Aquesta situació, desafortunadament, no és nova per a ells, ja que en els últims anys han tingut diversos problemes tant amb l’ascensor com amb el subministrament elèctric, que va provocar que tampoc els funcionés la il·luminació comunitària, els intèrfons ni l’antena. Uns contratemps que se sumaven als problemes de convivència, ja que diversos habitatges van estar okupats durant un llarg temps, "tot i que ara el nivell de convivència és millor", asseguren.