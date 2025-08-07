HABITATGE
Un bloc de pisos socials de la Generalitat a Lleida fa més de deu dies que no té ascensor
De 36 habitatges, a la Bordeta, hi ha persones grans i amb mobilitat reduïda que no poden sortir al carrer. Està gestionat per l’Agència de l’Habitatge
ACTUALITZACIÓ: Reparen l'ascensor avariat en un bloc de pisos socials de la Generalitat a Lleida
Veïns del bloc de 36 pisos situat al número 18 del carrer Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida, a la Bordeta, i que està gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, denuncien que porten més de deu dies sense ascensor. Un fet que els genera importants dificultats, ja que “molts dels que vivim aquí som gent gran, tenim problemes de mobilitat i des que no tenim ascensor intentem sortir el mínim de casa per la dificultat que ens genera baixar i pujar les escales”. Aquesta situació, desafortunadament, no és nova per a ells, ja que en els últims anys han tingut diversos problemes tant amb l’ascensor com amb el subministrament elèctric, que va provocar que tampoc els funcionés la il·luminació comunitària, els intèrfons ni l’antena. Uns contratemps que se sumaven als problemes de convivència, ja que diversos habitatges van estar okupats durant un llarg temps.
“Ara la situació és millor a nivell de convivència, però des del dilluns 28 no tenim ascensor i això és un gran obstacle per a molts de nosaltres”, assegura un veí, que detalla que l’edifici és propietat de CaixaBank però el gestiona Habitatge, “que de moment sembla que es desentén de la situació”. En aquest sentit, veïns asseguren que “quan truques per notificar la incidència has de deixar un missatge en un contestador i no saps si ho tenen en compte o no, fet que no ajuda a solucionar els problemes de l’edifici”. Així mateix, un altre veí assenyala que “l’única resposta que hem rebut és que han avisat el servei tècnic, però és que aviat farà dos setmanes que estem així i les persones amb mobilitat reduïda no poden sortir de casa”.
Aquest diari va contactar ahir amb l’Agència de l’Habitatge a Lleida per conèixer la situació de l’edifici i si estava en tràmit la reparació de l’ascensor , però durant el dia d’ahir no va facilitar informació.
Per una altra banda, veïns del mateix bloc denuncien que fa uns dies “hi havia una persona acampada en un dels replans de l’edifici dient que la presidenta de la comunitat, que és una persona que té un pis de lloguer, li havia donat permís”. Van afegir que actualment “no està al replà, sinó en una de les habitacions que hi ha en una de les plantes on té els seus estris”.
Val a recordar que aquest edifici va tenir okupes en diversos habitatges fins fa quatre anys, quan un ampli dispositiu policial els va desallotjar.
Fa gairebé tres mesos que el de la passarel·la de l’estació està avariat
L’ascensor de la passarel·la de l’estació de trens porta fora de servei gairebé tres mesos malgrat que l’ajuntament assegurés a començaments de juliol que entraria en servei “en els propers dies”. Segons va informar en el seu moment el consistori, les portes de l’aparell van quedar danyades per vandalisme, per la qual cosa es van haver de substituir però, des de fa diverses setmanes ja té noves portes, però continua sense estar operatiu. La zona de l’ascensor està afectada per les obres de la futura estació de busos i l’empresa que les executa va retirar les escales metàl·liques d’accés a la passarel·la a l’abril per la corrosió que tenien, de manera que l’única manera de creuar pel pas elevat és, des de fa ja gairebé tres mesos, la rampa situada al costat de l’ascensor. Dilluns van quedar atrapades 15 persones a l’ascensor de la Seu Vella i van ser rescatats pels Bombers i la Policia.