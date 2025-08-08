COMERÇ
De concessionari de cotxes a gran supermercat: obrirà a Lleida el nou establiment d'una cadena
El local està situat al barri de Cappont de la capital del Segrià
La cadena de supermercats Consum obrirà el 4 de setembre vinent un nou establiment al barri de Cappont de Lleida. El local està situat a l’avinguda de les Garrigues i els carrers Riu Ter i Mequinensa, on abans hi havia un taller i un concessionari oficial de la marca Citroën. Val a recordar que Mercadona també va obrir fa mesos una botiga a Cappont on abans hi havia un taller, el de Carrosseries Consa entre el carrer Santa Cecília i l’avinguda Alacant.
Mercadona estrena una nova web per buscar feina
D'altra banda, Mercadona ha obert les portes del seu nou portal d’ocupació, una eina "completament renovada" que suposa un canvi radical en la manera de gestionar les candidatures per connectar amb el talent, segons va informar la companyia en un comunicat.
Aquest nou espai, caracteritzat per ser més intuïtiu i àgil, permet a qualsevol persona interessada en treballar en Mercadona crear el seu perfil personal "de forma àgil, rebre propostes de l’empresa conforme a les seues preferències i fer seguiment dels processos de selecció en què estigui participant", segons van apuntar les mateixes fonts.
A diferència de l’anterior portal, on no es guardaven els perfils dels candidats i era necessari inscriure’s repetidament en cada vacant, introduint les dades en cada ocasió, aquesta nova plataforma ofereix una experiència molt més fluida i centrada en l’usuari.