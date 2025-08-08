SERVEIS
Una fuita d’aigua talla el carrer Riu Ebre de Lleida i danya la nova rambla verda
La incidència es va registrar dimecres a la tarda i va obligar a tallar el subministrament a veïns de la zona. Va provocar l’aparició de grans esquerdes al nou parc
Una fuita en una canonada de la xarxa d’aigua detectada dimecres a la tarda va obligar a tallar al trànsit part del carrer Riu Ebre, a Cappont, i aixecar trams de la seua nova rambla verda, que va ser inaugurada fa tot just un mes. Segons van informar fonts de l’empresa concessionària, Aqualia, la incidència es va detectar poc després de les 19.00 hores de dimecres, fet que va obligar a tallar el subministrament fins a les 7.00 del matí d’ahir. Això va afectar veïns dels carrers Riu Ebre, Doctora Castells, Sant Joan de Mata i Riu Cinca, però les mateixes fonts van assenyalar que “no hi ha hagut gaire afectació a nivell d’usuaris perquè la majoria dels edificis d’habitatges de la zona tenen dipòsit, malgrat que potser algun veí ha pogut detectar que hi havia una pressió baixa”.
On sí que hi va haver afectació va ser en el trànsit, ja que els operaris van començar dimecres a la nit a obrir rases per Riu Ebre per localitzar l’origen de la fuita, cosa que va comportar que es tanqués la circulació entre els carrers Doctor Zammenhoff i Doctora Castells. “Estem treballant per trobar la fuita o habilitar una solució provisional”, va assenyalar un portaveu de l’empresa concessionària ahir a primera hora de la tarda.
Per detectar la fuita, els operaris van haver d’obrir diverses rases en part de la nova rambla verda de Riu Ebre, que es va inaugurar a començaments de juliol després de més de sis mesos d’obres. També va obligar a precintar part del parc després que apareguessin grans esquerdes al costat d’uns bancs. Paral·lelament, mentre els operaris intentaven localitzar l’origen de la rebentada, una de les rases va quedar negada per l’aigua que es filtrava del subsol, concretament en una de les zones enjardinades.
Per la seua part, des de l’ajuntament van informar que estudiaran la causa de la fuita, els seus efectes en l’àrea renaturalitzada i procedirà a reparar-la en els propers dies. Van afegir que el tall de trànsit “no ha provocat molèsties significatives” i avui es podrà reobrir el carrer.
Val a recordar que la reforma de Riu Ebre per convertir-la en una rambla verda va comportar la supressió de dos dels quatre carrils de circulació que tenia, per la qual cosa ara només n’hi ha un per sentit. L’actuació, que es va finançar amb fons europeus, va transformar 1.400 metres quadrats d’asfalt en zones verdes on s’han plantat mig centenar d’arbres i unes 3.000 plantes perquè la zona passi a ser un refugi climàtic.