L'Ajuntament de Lleida obre un espai de lactància al pati del Palau de la Paeria
Entitats prolactància reivindiquen més suport a l'alletament i la necessitat de visibilitzar-lo
L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest divendres un nou espai de lactància al pati del Palau de la Paeria, el primer de caràcter municipal, amb l'objectiu de "fer la vida més fàcil i més còmoda a les dones", segons ha explicat l'alcaldessa accidental, Carme Valls. La nova sala disposa d'un canviador, d'una butaca on les mares poden asseure's a donar el pit i està equipada amb un ventilador de sostre per garantir el confort de les usuàries. Valls ha destacat que l'espai està ubicat a l'Eix Comercial, la qual cosa permet a les mares disposar d'un espai "recollit, amable i tranquil" per tal d'atendre el seu fill o filla quan passegen o fan compres pel centre de la ciutat.
Una de les primeres usuàries de la sala ha estat la Noemí Florido i el seu nadó de tretze mesos, en Martí. La Noemí veu "molt oportuna" l'adequació d'aquesta sala per a les mares que donen el pit perquè "dona intimitat, és una zona acollidora i està ben climatitzada". Sense aquests espais, ha expressat, "has de buscar un banc, seure en un bar i consumir alguna cosa, o fer força amb els braços, carregar el nadó mentre camines i que vagi popant", ha afegit.
Per la seva banda, grups de criança i entitats prolactància de la ciutat de Lleida han aplaudit la iniciativa de la Paeria i han recordat que diversos establiments, seus d'entitats i els Centres d'Atenció Primària (CAP) ja fa temps que permeten la lactància materna a les seves instal·lacions.
Reactivaran una iniciativa per promoure l'alletament en espais públics i privats
De fet, el 2018 el projecte Amics de la Popa impulsat per tres llevadores del Pla d'Urgell va engegar una campanya per promoure l'alletament matern en espais públics i privats de la demarcació de Lleida i va repartir adhesius per identificar els locals adherits a la campanya.
Segons Núria Palència, infermera de Línia Pediàtrica, conductora del grup d'alletament Popetaines i cofundadora de l'associació Llavors de Vincle a Lleida, "les persones més involucrades en aquell projecte ho van anar deixant i ara Llavors de Vincle i Popetaines estem en mans de fer la transferència d'aquesta activitat i ho tornarem a tirar endavant una altra vegada".
"Defensem que el pit es pot donar a tot arreu i celebro que s'hagi pres aquesta iniciativa, perquè suposa un gest de cuidar les mares que estan alletant. Continua faltant molt suport a l'alletament i visibilitzar la lactància materna, que és una contribució a la salut", ha explicat Sheila Pinyol, infermera especialitzada en lactància materna i donació de llet, referent del Banc de Llet i actual presidenta de l'associació Alleta de Lleida (Associació Lleidatana Prolactància Materna).