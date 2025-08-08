URBANISME
Polèmica per la tala d’arbres a l'avinguda Rovira Roure de Lleida
Veïns i comerciants critiquen que no han estat informats i que es perdrà ombra “en un entorn ja molt dur i asfaltat”. La Paeria diu que el seu estat és deficient i en plantarà de nous
Veïns i comerciants de la Zona Alta van criticar ahir la “tala indiscriminada” d’arbres que la Paeria està portant a terme a Rovira Roure per les obres de renovació de la xarxa d’aigua després que operaris en tallessin tres. Expliquen que els han informat que la previsió és talar tots els del costat dels números parells del tram comprès entre Prat de la Riba i Ronda i denuncien que això comportarà que tota aquesta zona es quedi sense ombra ni vegetació.
“Entenem que les obres poden ser necessàries, però no compartim com s’està gestionant la situació, talar arbres hauria de ser l’últim recurs”, va lamentar una veïna, que va afegir que “ofereixen una ombra essencial en un entorn ja molt dur, asfaltat i exposat”. Una comerciant també va criticar aquesta decisió, perquè “servien com a refugi climàtic i, malgrat que diuen que en plantaran de nous, aquests arbres tardaran molt a créixer, no entenem una acció tan contundent”. No descarten mobilitzacions o protestes.
Per la seua part, la Paeria va informar que talen els arbres “pel seu estat deficient i per permetre que les obres es portin a terme”. Va recordar que el projecte ja preveia substituir els exemplars “que presentessin afectacions que podien comprometre la seguretat viària i l’adequat desenvolupament dels serveis públics soterrats”. Va afegir que els arbres retirats seran substituïts per nous exemplars d’una espècie anomenada ostrya, que poden assolir una altura d’entre 10 i 15 metres. Les obres de renovació de la xarxa d’aigua van començar a mitjans de juliol i han obligat a tallar dos dels quatre carrils de Balmes.
El cap de l’oposició a la Paeria i del PP, Xavi Palau, va instar el govern municipal “a replantar com més aviat millor aquests arbres perquè el carrer torni a ser com abans” i va lamentar que facin aquestes actuacions a l’estiu “sense informar abans comerciants i veïns”.