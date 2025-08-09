EQUIPAMENTS
La Paeria manté la idea que la mesquita estigui al polígon
Assegura que continua negociant amb la comunitat musulmana
El govern municipal manté la voluntat que la primera gran mesquita de la ciutat s’habiliti al polígon industrial Camí dels Frares, malgrat que el concurs públic per a la concessió de l’espai quedés deserta fa mesos. Així ho va assegurar ahir el regidor de Participació, Roberto Pino, que va assenyalar que continuen negociant amb la comunitat musulmana Ibn Hazm, la més nombrosa de la ciutat i la que havia mostrat interès a aixecar un temple i que actualment resa en un dels coberts de la Fira. “El nostre objectiu és garantir els drets religiosos de totes les comunitats i posar fi a l’anomalia que hi hagi persones resant al carrer “, va dir Pino, que va assenyalar que els obstacles perquè aquesta comunitat optés a la concessió era la seua durada, fixada en 50 anys, i el cànon anual, que era de 61.000 euros. Sobre això, Pino va detallar que Ibn Hamz volia que la concessió fos a 75 anys però el màxim permès jurídicament és de 50” i que també demanaven rebaixar el cànon a 40.000 euros anuals. “Estem en plena negociació i estem acabant de veure quin cànon anual s’acaba establint”, va indicar Pino. Val a recordar que, una vegada acabi la concessió, el terreny tornarà a ser de titularitat municipal.
Ibn Hazm també està reformant des de ja fa diversos mesos un local situat a l’avinguda Alacant per tenir un oratori. Quan li van preguntar sobre quan està previst que obri, Pino va concretar que la previsió és que ho faci a finals d’enguany. Aquesta comunitat va estar diversos anys en un oratori al carrer del Nord fins que va ser tancat per superar l’aforament màxim i aleshores es van traslladar de forma “provisional” al Palau de Vidre. Tanmateix, no van abandonar el pavelló fins fa un parell d’anys, quan la Paeria va iniciar-ne la rehabilitació.