Protecció Civil activa l’alerta per onada de calor a Lleida i demana d’extremar precaucions
Protecció Civil de la Generalitat manté activada l’alerta del pla Procicat davant de la segona onada de calor de l’estiu, que afectarà de forma intensa Catalunya, en especial a les comarques lleidatanes, durant els propers dies. Des d’aquest dissabte, es preveu que se superin els llindars de calor intensa a les comarques de Pallars Sobirà, Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Urgell, Pla d’Urgell, Segrià i Garrigues.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) pronostica per avui temperatures màximes properes o superiors als 40 graus a la zona de Ponent, mentre que diumenge s’assoliran de nou els 40 a Ponent, 37-38 en la resta del territori i 32-33 al litoral central i sud. El pic de calor s’espera entre diumenge i dilluns, amb calor intensa que podria mantenir-se fins a mitjans de la setmana.
Amb aquesta situació, el Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS) es troba en fase 2. La Generalitat ha instat els ajuntaments a habilitar espais frescos o amb aire condicionat i a prestar especial atenció a persones grans de 75 anys sense suport familiar, persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, treballadors exposats a l’exterior i malalts crònics.
Així mateix, es recorda a la ciutadania que estan disponibles els refugis climàtics, espais públics preparats per oferir alleujament en situacions meteorològiques extremes.