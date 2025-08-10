INDÚSTRIA
El polígon de Torreblanca acumula més de tres anys de retards i manté en espera grans inversions a Lleida
El futur polígon ja acumula més de dos anys de retard respecte a la previsió inicial que les obres comencessin la primavera del 2023. La Generalitat explica que el pla director està en fase de resolució de requeriments urbanístics i ambientals
Efa anys que el sector industrial lleidatà espera la construcció i posada en marxa del polígon industrial de Torreblanca, que haurà de resoldre la sol·licitud de grans parcel·les per part d’empreses locals, estatals i fins i tot internacionals. El departament de Territori va aprovar inicialment el projecte el juliol del 2022, però des d’aleshores tot han estat retards a causa de diversos informes desfavorables, i el pla director segueix a l’espera de veure la llum verda definitiva perquè posteriorment es puguin encarregar els projectes urbanístics. El calendari inicial preveia l’inici de les obres per a la primavera del 2023, per la qual cosa amb tota seguretat superarà els tres anys de demores.
Una portaveu de la Generalitat indica que en l’última comissió territorial d’urbanisme de Lleida, celebrada el 26 de juliol, es va aprovar inicialment el període d’informació pública i la sol·licitud d’informes als organismes sectorials afectats pel polígon. Afegeix que aquest document es troba actualment en fase de resolució dels requeriments dels informes de Carreteres de l’Estat i de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, confia que el pla director s’aprovi abans que acabi l’any i considera que “tant el polígon com l’estació intermodal ferroviària són necessaris per a les empreses de Lleida que volen créixer i per a possibles noves incorporacions”. Una de les interessades és Plusfresc. Rafel Oncins, directiu de la cadena de supermercats, explica que “sembla que la Paeria també vol donar impuls a l’ampliació del polígon El Segre”, per la qual cosa construiran la seua nova seu central al polígon de Lleida que es construeixi amb més celeritat i ofereixi un millor preu.
Per la seua banda, el secretari general de CCOO a Lleida, Pere Sánchez, celebra que Torreblanca crearà nombrosos llocs de treball, però destaca la necessitat que “siguin dignes i puguin aportar valor afegit de qualitat”.
La Paeria acompanya 22 firmes que volen invertir 116 milions
L’ajuntament afirma que ha demanat a la Generalitat participar en la governança de les 400 noves hectàrees de sòl industrial que suposarà Torreblanca. Una portaveu municipal indica que “fa temps que estem treballant per tenir-ho tot a punt, i com a mostra, l’oficina Invest in Lleida està portant a terme l’acompanyament de vint-i-dos projectes amb una previsió d’inversió de 116 milions en la ciutat”. Afegeix que la Paeria està avançant en la nova ordenança per accelerar els tràmits en projectes estratègics per a la ciutat. Superada la consulta prèvia de l’ordenança d’Impuls Econòmic, detalla que l’alcalde ja ha firmat el decret d’inici de l’expedient per a l’elaboració i posterior aprovació del text de la norma. També s’ha constituït la comissió d’estudi encarregada de la seua redacció, que es reunirà a començaments de setembre.