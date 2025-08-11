SUCCESSOS
Estabilitzat l'espectacular incendi en una empresa de Lleida
El foc va devorar aquest diumenge bales de paper i cartró apilades en una nau del polígon dels Frares i va obligar a tallar el trànsit a l’N-240. Una gran fumarada va ser visible des de quilòmetres al voltant
Una vintena de dotacions dels Bombers van treballar durant la tarda d’aquest diumenge per extingir un incendi que va cremar bales de cartró i paper apilades al recinte exterior d’una empresa del polígon Camí dels Frares de Lleida. El foc ha quedat estabilitzat durant la nit, segons els Bombers, que treballen removent el material per refredar-lo.
L’espai afectat se situa al costat de l’N-240 i el foc va calcinar la vegetació dels marges de la carretera, obligant a tallar el trànsit a la zona.
Els Bombers van rebre l’avís a les 16.16, i inicialment es va apuntar a la crema de pneumàtics com la causa del foc, però una vegada allà els efectius van poder comprovar que es tractava de paper i cartró compacte que s’emmagatzemaven a la part exterior d’una firma de reciclatge. Les flames van arribar als marges de la carretera N-240 i es va decidir tallar el trànsit en els dos sentits de la marxa durant part de la tarda. No obstant, els efectius van poder contenir les flames perquè no progressessin en direcció a edificacions pròximes. També es va demanar a la companyia elèctrica a càrrec de les torres d’alta tensió i el cablatge de la zona que desactivés el corrent elèctric per precaució. El foc va provocar una gran fumarada que va ser visible des de quilòmetres al voltant. Els Bombers van explicar que costa extingir aquest tipus d’incendi, ja que han d’assegurar-se que no hi hagi cap espurna que pugui revifar-lo. Al tancament d’aquesta edició es continuava treballant en l’extinció del foc, després d’haver-lo estabilitzat.
D’altra banda, els Bombers també van sufocar ahir incendis de vegetació a prop del carrer Castell Formós de Lleida i a Algerri.
L’incendi forestal d’Alins afecta 8.000 metres quadrats
L’incendi forestal d’Alins ha afectat, segons dades provisionals dels Agents Rurals, uns 8.000 metres quadrats. Al llarg d’ahir, fins a nou dotacions terrestres i dos d’aèries dels Bombers van treballar per evitar que es pogués revifar el foc, que al tancament d’aquesta edició es mantenia estabilitzat.
Concretament, efectius del cos van fer tasques d’inspecció del perímetre i revisió dels punts calents i de les petites fumarades als dos flancs de l’incendi.Les unitats terrestres van treballar amb eines manuals i els helicòpters van descarregar aigua a la zona afectada per evitar que apareguessin nous possibles focus.