SEGRE
última hora

El BBVA segueix endavant amb l’opa sobre el Banc Sabadell

L'incendi en una nau obliga a tallar el subministrament d'aigua al polígon dels Frares de Lleida

Entre les 20.00 hores d'aquest dilluns i les 07.00 h de dimarts, segons la Paeria

Bombers treballant aquest dilluns en l'extinció de l'incendi en una empresa del polígon Camí dels Frares de Lleida.

Bombers treballant aquest dilluns en l'extinció de l'incendi en una empresa del polígon Camí dels Frares de Lleida.Pau Pascual Prat

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'ajuntament de Lleida ha anunciat que les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la tarda a l'exterior d'una empresa comportaran el tall del subministrament d'aigua al polígon industrial Camí dels Frares entre les 20.00 hores d'aquest dilluns i les 07.00 hores de dimarts. Concretament, els carrers afectats pel tall d’aigua son els següents : carrer del Polígon Industrial Camí dels Frares, carrer de Térmens, carrer d'Alcarràs (entre el c. del Polígon Industrial Camí dels Frares i la N-240), carrer de Vilanova de la Barca, carrer d'Ivars d’Urgell, carrer del Cogul, carrer d'Almenar i carrer de l'Estany d’Ivars.

D'altra banda, els treball per extingir el foc mantenen tallat un carril de l'N-240. Cal recordar que l'incendi es va declarar aquest diumenge a la tarda en bales de cartró i paper apilades al recinte exterior d’una empresa. El foc, que va ser visible des de quilòmetres, també va calcinar vegetació dels marges de la carretera N-240, el que va obligar a tallar-la. Els Bombers van rebre l'avís de l'incendi a les 16.16 h i el van donar per estabilitzat durant la passada nit.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking