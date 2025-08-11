L'incendi en una nau obliga a tallar el subministrament d'aigua al polígon dels Frares de Lleida
Entre les 20.00 hores d'aquest dilluns i les 07.00 h de dimarts, segons la Paeria
L'ajuntament de Lleida ha anunciat que les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la tarda a l'exterior d'una empresa comportaran el tall del subministrament d'aigua al polígon industrial Camí dels Frares entre les 20.00 hores d'aquest dilluns i les 07.00 hores de dimarts. Concretament, els carrers afectats pel tall d’aigua son els següents : carrer del Polígon Industrial Camí dels Frares, carrer de Térmens, carrer d'Alcarràs (entre el c. del Polígon Industrial Camí dels Frares i la N-240), carrer de Vilanova de la Barca, carrer d'Ivars d’Urgell, carrer del Cogul, carrer d'Almenar i carrer de l'Estany d’Ivars.
D'altra banda, els treball per extingir el foc mantenen tallat un carril de l'N-240. Cal recordar que l'incendi es va declarar aquest diumenge a la tarda en bales de cartró i paper apilades al recinte exterior d’una empresa. El foc, que va ser visible des de quilòmetres, també va calcinar vegetació dels marges de la carretera N-240, el que va obligar a tallar-la. Els Bombers van rebre l'avís de l'incendi a les 16.16 h i el van donar per estabilitzat durant la passada nit.
Lleida
Estabilitzat l'espectacular incendi en una empresa de Lleida
Ignasi Gómez Cabrera