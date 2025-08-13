PATRIMONI
Obres per restaurar l’ensorrament en part de la muralla del Baluard del Rei
La Paeria està portant a terme obres de restauració al Baluard del Rei, el més gran i elevat dels quatre baluards del Turó de la Seu Vella. Els operaris estan reconstruint un tram desprès de la muralla del segle XVII.
Els treballs, que preveuen habilitar l’espai com un mirador públic, van començar a finals del 2023 i van haver de parar-se durant gairebé tot l’any passat perquè van aparèixer restes arqueològiques que van obligar a reformular el projecte. Així mateix, en paral·lel, continua la reparació de l’últim despreniment del gener passat a la Llengua de Serp i la restauració de dos cobertes del claustre de la catedral. Es preveu que totes concloguin aquesta tardor.