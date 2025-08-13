Medi ambient
La Paeria reitera que la tala de 20 arbres a Rovira Roure va ser "inevitable"
Eren just a sobre de les canonades que s’han de retirar
Es replantaran abans de Nadal, quan es preveu finalitzar les obres
L’alcaldessa accidental, Carme Valls, ha reiterat aquest matí que la tala de 20 arbres en una vorera de l’avinguda Rovira Roure que la Paeria va dur a terme durant l’última setmana ha estat "inevitable" perquè eren just a sobre de les velles canonades d’aigua potable que s’han de renovar, en el marc de les obres que han començat aquest estiu. "Hem de modernitzar la ciutat, i això significa aixecar-la", ha afirmat en roda de premsa. També ha explicat que els treballs –que esperen acabar abans del Nadal– preveuen replantar el mateix nombre d’exemplars en el tram afectat, entre Prat de la Riba i el Passeig de Ronda.
Valls ha assegurat que es va informar de la "reposició" dels arbres el gener passat en comissió informativa i en una reunió amb veïns i comerciants que es va celebrar al juny. Així mateix, "la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va seanar botiga per botiga a informar-ho", ha afegit. No obstant, reconeix que "a aquestes reunions no solen anar gaires persones i és difícil arribar a tothom, és possible que no hàgim fet tot el que havíem de fer a nivell comunicatiu".
Els 20 arbres retirats eren mèlies, una de les espècies predominants a la ciutat. Assolien entre 10 i 15 metres d’altura, i tenien entre 30 i 40 anys. L’enginyer tècnic d’espais verds de l’ajuntament, Víctor Montilla, ha explicat que el 2022 i el 2023 van detectar diverses incidències: caigudes de branques sobre cotxes o la vorera, així com la caiguda d’un veí en entrepussar amb un tram de vorera aixecat per les arrels. "El 2024 plantegem la substitució d’aquests arbres, les amelias són una espècia fixada per anar substituint a poc a poc", ha indicat. Els exemplars seran substituits per òstries.
Per la seua part, el cap de l’oposició i portaveu municipal del PP, Xavi Palau, acusa a la Paeria d’"actuar tard i malament, agafant desprevinguts a veïns i comerciants", per la qual cosa insta a "actuar com més aviat millor i replantar" els arbres. "L’anterior govern municipal volia eliminar les sitges de Pardinyes, i l’actual va amb una motoserra", conclou.