BARRIS
La Paeria resitua cables del carrer Assalt
L’associació de veïns de Jaume I, al Centre Històric, afirma que la Paeria va recol·locar ahir els cables de telefonia i enllumenat que penjaven davant un dels solars abandonats del carrer Assalt, tal com havia denunciat un dia abans. No obstant, destaca que no han estat retirats d’aquesta via, que comunica els carrers Sant Carles i Múrcia. “Han estat resituats, però continuen penjant, malgrat que ja no obstaculitzen el pas dels vianants”, assegura l’associació.
L’entitat veïnal va apuntar que personal d’Ilnet va portar a terme una neteja dels solars sense tanques de protecció a aquest carrer, i que van retirar d’aquests espais la brutícia acumulada. “Reiterem la nostra petició que hi hagi més control i vigilància, perquè aquests solars no es converteixin en patis on dipositar les escombraries ni urinaris públics”, va dir.