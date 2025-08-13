URBANISME
Projectes que culminaran el nou Palau de Vidre de Lleida: pintura antigrafitis, mobiliari i tecnologia
Valorats en 1,13 milions d'euros
La Paeria ha tramitat projectes per culminar la renovació del Palau de Vidre que sumen en total 1,13 milions d’euros. D’una banda, els treballs d’adequació, reparació i protecció dels espais exteriors i soterranis de l’edifici, així com la impermeabilització de la pavimentació i la millora de la ventilació, per un import de 145.165,78 euros. I d’altra banda, el disseny de l’interiorisme i subministrament del mobiliari i la senyalització, per 991.280,72 euros.
El primer dels projectes inclou l’aplicació de pintura antigrafiti sobre els elements opacs més exposats del Palau de Vidre, per protegir-los de possibles actes vandàlics i facilitar-ne el manteniment. Així mateix, al soterrani, es repararà la solera de formigó de la pista polivalent amb un sistema multicapa apte per al trànsit de vehicles de fins a 3.500 quilos.
També s’instal·laran preses connectades al quadre general de baixa tensió per donar servei a possibles usos escènics, firals o logístics. A les sales de serveis i magatzems ubicats sota la recepció, es preveu impermeabilitzar els murs en contacte amb el terreny i col·locar reixes en algunes portes per millorar la ventilació natural.
El segon, que està actualment en licitació, està dividit al seu torn en dos lots. Un consistirà a dotar l’edifici del mobiliari necessari per al desenvolupament de les activitats previstes a cada espai funcional, assegurant d’aquesta manera criteris d’ergonomia, accessibilitat i versatilitat, així com a implantar una senyalística clara, inclusiva i coherent que faciliti l’orientació dels usuaris d’acord amb la normativa d’accessibilitat i identitat visual de l’edifici.
L’altre se centrarà en la instal·lació i posada en marxa dels sistemes de telecomunicació i tecnologia que permetin la connexió de xarxes, la gestió d’activitats, l’ús de la sala de conferències, el control d’accessos, la videovigilància i la prestació de serveis digitals.
La rehabilitació del Palau de Vidre, finançada amb fons europeus, va començar el setembre del 2023. Va ser adjudicada per 5,7 milions, però després de trobar biguetes amb aluminosi es va aprovar un modificat de 350.514 euros.