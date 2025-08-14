Una avaria deixa sense aire condicionat l'Hospital Jaume Nadal Meroles de Lleida
L'empresa GSS incorpora ventiladors i equips de climatització portàtils al centre mentre es repara l'avaria
Una avaria manté sense aire condicionat les instal·lacions de l'Hospital Jaume Nadal Meroles de Lleida, un centre sociosanitari d'atenció intermèdia que des de l'1 de desembre de l'any passat gestiona l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). Usuaris del centre sanitari han denunciat que l'avaria fa dies que dura i que suposa un risc per als pacients, molts d'ells amb malalties cròniques o d'edat avançada, tenint en compte que aquests dies se superen els 35 graus a la ciutat.
Fonts de GSS han indicat a l'agència ACN que el centre va registrar aquest dimecres una incidència en el funcionament de l'aire condicionat i que el departament de manteniment de GSS està treballant per reparar l'avaria al més aviat possible.
Per tal de minimitzar l'impacte de la incidència s'ha reforçat la informació als professionals de la ventilació nocturna de les plantes; s'han incorporat ventiladors i equips de climatització portàtils, i s'han activat serveis tècnics externs per tal de localitzar i reparar la incidència.