El PP reclama un reforç de neteja i seguretat a Llívia

L’estat d’una zona verda a Llívia. - PP

REDACCIÓ

El cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau (PP), va reclamar ahir a la Paeria un pla de millores i inversions específic per a Llívia. Considera que hauria d’incloure accions concretes i un calendari d’execució, comptant també amb la participació activa de l’entitat veïnal.

Així mateix, va denunciar la “falta de previsió” del govern municipal per a aquest barri, situació que assegura que ve marcada per un “dèficit històric”.

El PP proposa, entre altres actuacions, millorar la neteja i una cura més important de les zones verdes, tenint en compte el risc que suposen les onades de calor, així com un reforç de les accions en matèria de seguretat.

