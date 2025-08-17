PATRIMONI
El Call Jueu de Lleida s’esllangueix set anys després que fos inaugurat
L’espai està ple de males herbes i tota mena de residus, com roba i un sofà. Les obres per adequar-lo van durar tres anys i van costar més d’un milió
Quan es va inaugurar el setembre del 2018, el Call Jueu pretenia dinamitzar i diversificar el turisme de la ciutat, alhora que recuperar un espai històric que va caure en decadència després del pogrom cristià del 1391. Les excavacions arqueològiques i l’adequació dels espais van durar tres anys i van costar 1,1 milions d’euros. Avui, gairebé set anys després d’obrir-se als visitants, la Cuirassa torna a estar pràcticament abandonada. En els desnivells on hi havia grans jardineres només queden males herbes, encara que es mantenen les mànegues de reg. Així mateix, diversos llistons de fusta de les passarel·les estan trencats i per la zona es poden trobar tota mena de residus: envasos i plàstics, excrements i fins i tot un sofà al costat de la Costa del Jan. En una coberta pròxima hi ha una gran quantitat de roba tirada i un coixí, la qual cosa suggereix que persones sense llar dormen en el que va ser un dels barris jueus més importants de Catalunya.
La Paeria va reprendre les excavacions l’abril passat, centrades en la Casa del Pogrom i el carrer Soquet. Va indicar que la primera fase duraria un mes, però encara quedarien treballs pendents.