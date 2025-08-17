SUCCESSOS
Les condemnes per delictes informàtics es disparen a Lleida i arriben a les 32 el 2024
Segons l’última memòria de la Fiscalia, són el doble que el 2023, quan es van dictar quinze sentències condemnatòries. Vint-i-cinc van ser per estafa i cinc, per descobriment i revelació de secrets
La cibercriminalitat s’ha disparat els últims anys, sobretot després de la pandèmia de la covid, cosa que es tradueix, també, en més denúncies, investigats i condemnats per delictes informàtics. Segons l’última memòria de la Fiscalia de Lleida, el 2024 es van dictar un total de 32 sentències condemnatòries per aquest tipus de criminalitat. Aquesta xifra suposa el doble que les dictades el 2023, quan van ser una quinzena. Gairebé vuit de cada deu van ser per estafes comeses a través de les TIC, amb 25 sentències. Així mateix, cinc van ser per delictes de descobriment i revelació de secrets. També hi va haver una sentència condemnatòria per assetjament i una altra per un delicte contra la llibertat.
El 2024, la memòria del Ministeri Públic apunta que es van incoar 166 procediments judicials per delictes informàtics a les comarques lleidatanes. Malgrat l’augment de les condemnes, la xifra de delictes que van entrar al jutjat l’any passat va ser un 13% inferior. Per tipus, els jutjats van tenir coneixement de 137 causes per estafes informàtiques davant de les 164 de 2023. També van baixar els procediments per assetjament, al passar de 15 a 4 l’any passat i el d’assetjament a menors de 16 anys, de 4 a 3. No obstant, es van disparar les causes per amenaces o coaccions, amb 11 procediments, cinc vegades més que el 2023; i els de descobriment i revelació de secrets, amb 9 causes davant de les 2 del 2023.
El balanç del ministeri de l’Interior mostra un increment disparat de la cibercriminalitat els últims anys. El 2024, es van denunciar un total de 4.263 ciberdelictes a les comarques lleidatanes, la qual cosa representa un 61% més que el 2019. Si es compara amb el 2016, primer any en què s’inclouen també dades dels Mossos d’Esquadra, la xifra es dispara un 199%. Només entre gener i març d’aquest any, s’han denunciat 1.161 delictes comesos a través d’internet.