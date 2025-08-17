PAERIA
Manteniment dels equipaments esportius
La Paeria aprofita l’estiu per portar a terme diversos treballs de manteniment als equipaments esportius municipals, concretament als pavellons de la Bordeta, dels Mangraners, a l’Onze de Setembre i Juanjo Garra, així com a la pista d’atletisme de les Basses.
Pintura i material
Principalment, s’estan emprenent treballs de pintura a diversos espais de les instal·lacions i a les pistes de joc. Ja s’ha reparat material esportiu com ara porteries, cistelles de bàsquet i xarxes, entre d’altres. També s’han revisat i s’han reposat diversos llums.
L’ajuntament recorda que recentment va instal·lar seients a les grades del pavelló Juanjo Garra, va millorar la pista de petanca municipal de la Bordeta i va renovar la il·luminació dels pavellons Barris Nord, Juanjo Garra i el de Cappont.