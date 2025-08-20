INSERCIÓ
El taller per a presos a Raimat preveu donar feina a reclusos de tot Catalunya
Els de tercer grau o de centres oberts, que pernoctarien a la presó de Lleida
El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) vol potenciar el taller exterior ubicat a Raimat amb més activitat, ja que actualment té al voltant del 40 per cent de les places de formació laboral lliures i la seua idea és oferir-les a interns dels centres penitenciaris de tot Catalunya. “La idea és que puguin venir interns de centres oberts o en tercer grau que puguin treballar a l’exterior de tots els serveis penitenciaris catalans”, va afirmar el director del CIRE, Daniel Ortiz. Va remarcar que d’aquesta manera podran “aprendre un ofici, mentre estan donats d’alta a la Seguretat Social, i aconseguir una capacitació professional”, amb vista a la seua futura inserció al mercat laboral. Així, els interns de centres de fora de Lleida es desplaçarien al taller de Raimat per treballar i podrien pernoctar al centre obert de Ponent.
Per a això, el CIRE espera firmar més convenis amb entitats del tercer sector o empreses amb responsabilitat social disposades a encarregar part de la seua producció al taller de Raimat i ja s’ha reunit amb els responsables d’Acció a Lleida.
El cap de producció del taller de Raimat, Josep Borrell, va destacar que “tenim la infraestructura, la formació i el treball, el que ens falta és personal”. Va subratllar que aquest equipament és “únic”, i com una mostra del seu èxit va explicar que hi ha empreses que estan esperant que algun dels interns acabi la seua formació per contractar-lo. Compta actualment amb una plantilla de 35 interns i un taller de serralleria i un altre de fusteria en els quals es fabrica el 90% del mobiliari de tots els centres penitenciaris de Catalunya. Per exemple, ara està produint 400 lliteres per al nou centre obert de Barcelona.
