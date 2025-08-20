INSERCIÓ
Persones vulnerables i presos fabriquen a Raimat els contenidors de recollida de roba
Al taller exterior del CIRE, en un projecte de Troballes
Troballes, empresa vinculada a Càritas que es dedica al reciclatge tèxtil, ha començat a fabricar directament els contenidors en els quals recull la roba utilitzada als tallers del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ubicats a Raimat. D’aquesta manera, contribueix a la reinserció laboral tant de presos com de persones vulnerables.
L’empresa d’inserció Troballes, vinculada a Càritas, ha iniciat la fabricació dels contenidors en els quals recull la roba utilitzada –que després recicla– a les instal·lacions de Raimat del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), gràcies a un acord que té com a objectiu donar feina a persones que es troben en situació de vulnerabilitat o privades de llibertat (presos que compleixen condemna al centre penitenciari Ponent o al Centre Obert, que estan en tercer o segon grau amb permís per treballar a l’exterior). Adrià París, gerent de Troballes, va explicar que una altra entitat d’inserció social, AMIAB (amb seus a Múrcia i Albacete) els proporciona la matèria primera i al taller de Raimat munten i pinten els contenidors, per distribuir-los per totes les poblacions en les quals s’encarreguen del reciclatge de roba. El CIRE va detallar que de moment amb aquest projecte s’han creat dos llocs de treball per a interns i un per a Troballes.
“Nosaltres treballem sota el paraigua de la cooperativa Moda-Re, en la qual només poden treballar empreses que depenguin de Càritas, és a dir, sense ànim de lucre. Pensem que, si ens dediquem al reciclatge tèxtil i necessitem contenidors, per què no convertir-nos en proveïdors de contenidors? Aquesta idea sembla senzilla, però ha estat pionera”, va assenyalar París. Va afegir que han creat un nou model, més petit, i la intenció és “vendre’l als socis de la cooperativa a nivell estatal, malgrat que no ens tanquem a vendre fora”. “Ens agradaria moure’ns entre els 500 i 600 d’anuals, a falta de veure si el projecte millora i podem augmentar-los”, va indicar.
Respecte als contractes d’inserció, va dir que podrien arribar a un límit de quatre persones del CIRE treballant i quatre de Troballes, que se sumarien als professionals, un soldador, un pintor i un cap de magatzem. La idea és tancar el cercle. “Que una persona privada de llibertat que treballa a les instal·lacions del CIRE pugui aprendre les tasques que desenvolupem per al muntatge i pintura de contenidors perquè, quan sigui lliure, poder fer-los nosaltres un contracte d’inserció de dos anys i mig i després els ajudaríem a entrar en el mercat laboral ordinari”, va assegurar el gerent de Troballes.
Al taller de Raimat també reparen els contenidors actuals, que en ocasions són víctimes de l’incivisme de persones que els forcen per robar-ne la roba, va apuntar el cap de producció del taller, Josep Borrell. Daniel Ortiz, director del CIRE, va expressar la seua satisfacció per aquesta col·laboració amb Troballes, que els permet incrementar l’activitat a Raimat i oferir més possibilitats de reinserció laboral.