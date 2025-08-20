FERROCARRIL
Les fortes tremolors en un tren Avant entre Lleida i Barcelona obliguen a retirar-lo per a una revisió
El tren, un Alvia S-120, es va portar a tallers després que el mateix personal alertés de la incidència. “Viatgers es van marejar i l’aigua dels vàters es va desbordar”
“Les vibracions als trens Avant són recurrents, però allò d’ahir va ser una barbaritat i feia una mica de por. Les tremolors en el que va sortir a les 7.05 h de Lleida cap a Barcelona eren tan fortes que diverses persones es van marejar i l’aigua dels vàters es va desbordar, deixant el terra moll”, va denunciar ahir Kevin Bruque, portaveu d’Usuaris Avant Catalunya. La plataforma va publicar un vídeo a X en el qual s’aprecia com trontollava l’interior del comboi, així com les pertinences dels viatgers.
Renfe va explicar que la interventora del tren es va adonar que “es movia molt”, per la qual cosa va fer un informe i el comboi es va retirar. “Es va portar a un taller i serà revisat”, va indicar una portaveu de l’empresa pública. “Estem en contacte amb les plataformes i sabem que hi ha hagut queixes en alguns punts sobre vibracions habituals, de les quals fem seguiment, però aquest cas va ser excepcional i el mateix personal va alertar de la situació”, va assegurar.
El comboi era un Alvia –que presta la majoria dels serveis Avant entre Lleida i Barcelona– del model S-120. Els usuaris constaten que les vibracions més fortes se solen produir en aquests trens. També perceben que són molt més pronunciades entre Lleida i Tarragona, mentre que el tram entre aquesta última ciutat i Barcelona sol ser més còmode. Renfe admet que “en som conscients i hem recollit aquesta queixa”, però assegura que no tots els trens S-120 provoquen grans vibracions.
“Creiem que les afectacions es deuen a la mala suspensió d’aquest model, així com a una falta de manteniment de les vies”, va valorar Bruque. Aquest diari ja va publicar a finals de juliol queixes de la plataforma per les vibracions excessives dels Avant , i “el mateix dia que va sortir la notícia ens vam reunir amb representants de Renfe que ens van dir que ho revisarien”, va indicar el portaveu. “Ja ho vam denunciar fa deu anys, i les vibracions es van reduir fins fa uns mesos, quan van repuntar”, va concloure.