CIVISME
Grafitis al pont acabat de pintar de Ciutat Jardí
El pas elevat de Vallcalent que creua les vies de la línia ferroviària d’alta velocitat i connecta Ciutat Jardí amb Joc de la Bola, en obres de rehabilitació des del juny passat, ja ha estat vandalitzat amb grafitis pocs dies després de ser pintat. Ho va denunciar el president de la comissió de l’Horta a la FAV, Francesc Montardit, que va afirmar que “fa molta pena veure com degraden les infraestructures poc després que siguin reformades”.
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) porta a terme obres de 643.044 euros per renovar les voreres, el sistema de drenatge, el ferm i part de les baranes del pont, així com les juntes de dilatació. Ha hagut de tallar el trànsit a la zona, i preveu restablir-lo parcialment quan comenci el nou curs escolar.