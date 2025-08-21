Interceptada a Lleida una furgoneta que transportava aliments congelats en mal estat
Una patrulla de la Guàrdia Urbana va aturar el vehicle i va comprovar que el termòstat de la càrrega marcava 17 graus, en lloc dels -18ºC que correspondrien
Una patrulla de la Guàrdia Urbana de Lleida va interceptar el passat 11 d’agost una furgoneta que circulava per la carretera LL-11 transportant aliments congelats amb el termòstat de la càrrega de vehicle marcant 17 graus, en lloc dels -18ºC que correspondrien.
La Unitat d’Investigació i Policia Administrativa va identificar els dos ocupants del vehicle i una tercera persona, responsable de l’empresa propietària del furgó. Es van fer mesuraments de temperatura dels productes, que incloïen carn i altres productes congelats, que es trobaven a temperatures molt per sobre de les recomanades, amb alguns perdent aigua, evidenciant el trencament de la cadena de fred. Els fets es van posar en coneixement de la veterinària municipal, que va concloure que els aliments no eren aptes pel consum i en va ordenar la seva destrucció.
L'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha destacat la tasca de la Guàrdia Urbana, no només per vetllar per la seguretat viària i per la convivència, sinó també per la salut de les persones.
Fruit d’aquests fets, els agents van instruir diligències penals per un presumpte delicte contra la salut pública envers el propietari de l’empresa. A més, també se’l va denunciar per desobediència als agents de l’autoritat, ja que va incomplir l’ordre de portar els aliments en mal estat a un centre gestors de residus per a la seua destrucció i aportar en 48 hores la documentació que ho acredités.
Col·laboració de les policies locals de Tàrrega i Mollerussa
En lloc d’això, van seguir amb el repartiment, com tenien previst, a locals de Mollerussa i Tàrrega. La Guàrdia Urbana de Lleida va advertir les policies locals d’aquestes localitats i gràcies a la seva col·laboració es va poder detectar els productes als establiments de destinació, destruir-los i impedir que arribessin al consumidor final.
A més, es va tramitar al departament de Transports de la Generalitat una denúncia administrativa contra els conductors del vehicle per no respectar la cadena de fred i es va informar a la Inspecció de Treball per una persona treballant sense contracte.