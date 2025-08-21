SEGRE
Roben en l’interior d’un cotxe al carrer Doctor Combelles

Restes dels vidres d’una de les finestretes trencades del cotxe. - M.C.

Un veí de Lleida va denunciar ahir que havia patit un robatori en l’interior del seu cotxe mentre es trobava aparcat al carrer Doctor Combelles. Els lladres van trencar dos finestretes per poder accedir a l’interior i robar alguns objectes. La setmana passada, la Urbana va detenir un home com a presumpte autor de robatoris amb força en nou vehicles al carrer Albert Porqueras i el seu entorn, després de reforçar la vigilància a la zona arran del repunt de casos.

