URBANISME
Talen quatre grans pins del recinte del Santa Maria per risc de caiguda
Veïns ho critiquen i GSS diu que plantarà altres arbres autòctons aquest hivern
La tala de quatre grans pins al recinte de l’hospital Santa Maria, situats al costat del mur contigu al carrer Sant Hilari, va provocar ahir les crítiques de veïns de la zona. “Dimarts van posar cartells avisant d’una poda, però no van comunicar que tallarien aquests arbres tan alts que feia vora 30 anys que feien ombra a la vorera”, va lamentar un veí del carrer. “Ara, a Sant Hilari només queden cinc arbres petits al costat de l’encreuament amb Rovira Roure”, va indicar.
L’empresa pública que gestiona l’hospital i el seu recinte, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), va indicar que els exemplars talats “estaven malalts, s’inclinaven i presentaven risc de caiguda”, de manera que podien fer malbé el mur –protegit com a bé cultural d’interès local– o ocasionar altres danys materials o personals. Una portaveu va explicar que a la zona on hi havia els arbres s’ubicaran contenidors i una tanca de fusta, així com que “es replantaran altres arbres autòctons en una zona pròxima aquest mateix hivern”, ja que és l’època òptima per plantar-los.
El grup municipal de Vox va assegurar que els arbres estaven en bon estat i va demanar explicacions al govern municipal.
Aquest estiu la ciutat ha perdut 20 grans arbres més a poca distància, a l’avinguda Rovira Roure. La Paeria preveu replantar-los i va explicar que la tala era inevitable per renovar les canonades d’aigua, així com que havien causat incidències.