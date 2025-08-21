FP
Un alumne lleidatà crea un te kombutxa per a esportistes
Del centre d'FP Ilerna, com a projecte final del grau superior de Dietètica
Un alumne del centre d’FP Ilerna, Santi Martínez, ha elaborat un te kombutxa amb efectes beneficiosos per a la pràctica de l’esport com a projecte final del grau superior de Dietètica. “Està pensat per millorar aspectes com el descans o el rendiment físic”, va explicar. “Hem creat el producte, l’hem saboritzat, etiquetat i envasat. Poder veure com es desenvolupa a la fàbrica ha estat molt interessant”, va assegurar.
Ho va idear a través de les pràctiques que ha fet a la firma Flax & Kale, del grup Teresa Carles, on ha estat contractat al departament de qualitat. “Tot el que faig ho havia practicat a classe: proves de pH, acidesa, alcohols o temperatura. Formen part del nostre dia a dia per assegurar que el producte arribi al supermercat en condicions òptimes”, va dir.