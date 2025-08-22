JUSTÍCIA
Beques per a l’accés a la carrera judicial
Més d’un centenar de sol·licituds a Catalunya, 13 a Lleida, per fer les oposicions al Centre d’Estudis jurídics i formació Especialitzada, amb més presència de dones
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, adscrit a la conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, ha rebut un total de 114 sol·licituds per a la convocatòria de beques de preparació d’oposicions a les carreres judicial i fiscal (amb 105) i per al cos de lletrats de l’administració de justícia (9). En Lleida, s’han rebut 13 peticions. La convocatòria es va obrir el mes d’abril passat i s’ofereixen 40 places per preparar la judicatura i fiscalia i unes altres 10, per a lletrats d’administració de justícia.
El nombre de sol·licitants dones supera àmpliament el d’homes, amb 84 dones (el 80%) i 21 homes per a les carreres judicial i fiscal, i 7 dones (el 77,78%) i 2 homes per al cos de lletrats de l’administració de justícia (LAJ). La mitjana d’edat dels sol·licitants per fer oposicions a la judicatura i fiscalia se situa en els 25,65 anys, sense diferències significatives en funció del gènere, mentre que la mitjana d’edat dels opositors a LAJ se situa en 26,71 anys en el cas de les dones i 24,5 en el dels homes. Una desena de sol·licitants procedeixen de la Universitat de Lleida. Així mateix, la majoria de les persones que han demanat accedir a aquestes beques fa més d’un any que fan oposicions. Es preveu que la resolució de l’adjudicació surti el mes d’octubre i les beques estaran en vigor a partir del gener del 2026.
Així mateix, el mes de maig passat, el Consell de Ministres va aprovar duplicar els ajuts destinats a beques per a opositors a la judicatura, conegudes com a beques “Seré”. Aquests ajuts estan destinats a persones que es preparen per entrar a la carrera judicial, fiscal, al cos de lletrats de l’administració de justícia i al cos d’advocats de l’Estat. En total, es va aprovar un import de 15,6 milions i la previsió era arribar a unes 1.300 persones.