Els productors d’Alguaire enceten la campanya de la figa amb bones previsions malgrat els costos elevats
La collita, amb un fruit de calibre més petit pel clima, s’allargarà fins al novembre i preveu uns 4 milions de quilos
Els productors d’Alguaire, a la comarca del Segrià, han donat el tret de sortida a la campanya de la figa amb la previsió d’assolir una qualitat i producció “òptimes”, segons el pagès de Cal Taruk BioFruit, Josep Maria Agustí. La recol·lecció, que s’ha endarrerit gairebé una setmana a causa de les pluges de primavera i les onades de calor, presenta enguany un fruit de calibre més reduït, especialment en la varietat Coll de Dama, la més tradicional a la zona. Tot i això, les finques i magatzems ja treballen a ple rendiment i s’espera collir uns 4 milions de quilos fins a finals de novembre.
En els darrers anys, la figa ha deixat de ser un producte exclusiu per convertir-se en un aliment de consum quotidià, amb més presència als lineals de supermercats de tot l’Estat, a més de l’exportació habitual a mercats europeus. “La seva presència al supermercat ha fet augmentar molt la demanda. Ja no és un fruit limitat, sinó un aliment del dia a dia”, ha destacat Agustí. Aquest increment de visibilitat ha consolidat la figa com un cultiu amb pes creixent a les comarques de Lleida.
Tot i les bones previsions de qualitat i demanda, el sector afronta dificultats econòmiques. Segons Agustí, els preus “van a la baixa” mentre els costos de producció s’han incrementat fins a un 50%. L’agricultor denuncia l’alt cost de mà d’obra i la burocràcia associada a la gestió del producte, que encareixen el procés “en detriment del productor”. Amb tot, la campanya s’allargarà fins a l’arribada de les primeres gelades, a finals de novembre, i es confia que la comercialització permeti mantenir el dinamisme d’un cultiu cada cop més valorat.