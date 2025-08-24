ECONOMIA
Lleida, capital de l’hostaleria
És la tercera ciutat catalana de més de 100.000 habitants on aquesta branca té més pes dins del sector de serveis. El gremi ho atribueix a l’alça de la despesa en lleure, al gran radi d’influència amb pobles del voltant i per les bones comunicacions
Lleida és la tercera ciutat catalana de més de 100.000 habitants on l’hostaleria té més pes dins del sector dels serveis. Així ho indica el document de previsions de desenvolupament de l’activitat econòmica de la ciutat, inclòs a l’avanç del nou POUM. Elaborat a partir de dades de l’Idescat del 2022, mostra que a la ciutat l’hostaleria aporta el 7,13% del valor afegit brut (VAB) del sector de serveis. Només és superada per les costaneres Mataró (8,37%) i Barcelona (8,22%). Mentrestant, a Tarragona representa el 6,91% i a Girona, el 6,34%.
El secretari general de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramón Solsona, celebra les dades i explica que “la despesa en lleure està a l’alça” i hi ha “bones expectatives” en aquest sentit. No obstant, matisa que “els costos pugen molt i hem d’ajustar massa els preus, deixant les empreses sense capacitat d’inversió”. També adverteix que “moltes persones que s’estan jubilant no troben relleu”.
Xavi Bosch, directiu del grup Bonobo, valora que l’elevada quantitat de fires i congressos que se celebren a la ciutat ajuden a enfortir l’hostaleria en general, així com els festivals i altres ofertes de lleure, per la qual cosa estan “molt contents”. Tot i això, considera que “encara aniríem millor si hi hagués algun congrés més entre setmana”.
El tardeig, en auge
El portaveu de l’empresa titular de les discoteques Biloba, Manolita i Mima, entre altres locals, explica que “la tendència del tardeig va en augment”, però hi continua havent demanda de lleure nocturn, sobretot entre les persones de 18 a 30 anys. Diu que la temporada més forta de l’any és entre setembre i febrer, quan “hi ha més persones a la ciutat i se celebren molts esdeveniments”. Així mateix, constata que “cada vegada venen més veïns de pobles propers per gaudir també de la restauració”.
“L’arribada de l’AVE el 2003 ens va ajudar molt al restaurant”
El restaurant La Masia, un dels més longeus de la ciutat, va obrir portes per primera vegada el 1960 al carrer Democràcia. “L’hostaleria ha canviat molt, des de la manera de treballar fins a les demandes dels clients, encara que tot continua partint d’un bon caldo”, opina Modesto Ribes, que dirigeix el local amb la seua esposa, Dolors Jorge. Assegura que “la competència sempre és bona i ara n’hi ha més”, així com que “la meua relació amb altres propietaris sempre ha estat bona, sobretot entre els que creiem en la federació”. La majoria dels seus clients són de la comarca, encara que explica que “l’arribada de l’AVE el 2003 va ser clau, som a prop de l’estació i des d’aleshores venen moltes persones de tot l’Estat que estan de passada per anar al Pirineu o a Barcelona, a més dels turistes que venen a Lleida”.