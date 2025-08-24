URBANISME
Queixes pel paviment del parc Joan Oró
El paviment dels camins asfaltats del parc Joan Oró, a la zona del Parc de l’Aigua, es troba en males condicions de conservació. Com es pot apreciar a la imatge, està aixecat bastants centímetres a alguns punts i presenta esquerdes de grans dimensions, amb el consegüent risc de provocar caigudes.
De fet, usuaris d’aquests jardins, que els utilitzen per passejar amb cotxets de nadó, denuncien que el mal estat dificulta la circulació. El paviment està especialment deteriorat a l’entorn d’arbres, per la qual cosa podria estar causat pel creixement de les arrels.
Voreres dels carrers
Aquesta situació ocorre també a molts carrers de la ciutat, on les arrels aixequen lloses de la vorera, i també va ser el motiu pel qual va tancar l’aparcament ubicat darrere del CAP de Balàfia.