«Si tothom utilitzés el preservatiu no hi hauria aquest tipus de patologies»
A què es deu aquest augment de la incidència de les malalties de transmissió sexual?
Hem millorat els mètodes de detecció però també hi ha més conductes de risc, com no utilitzar el preservatiu, que es dona en la població de manera general. Això fa que hi hagi més casos d’ITS amb les conseqüències que això comporta.
Quines conseqüències?
La clamídia és la més habitual i la que està augmentant més i, en molts casos és asimptomàtica, per la qual cosa no tractada, pot generar problemes d’infertilitat. També si es donen casos de repetició.
Sense símptomes, poden ser detectades?
Sí, això fa que hi hagi un infradiagnòstic, per la qual cosa l’augment de la incidència podria ser molt més gran.
Com es poden prevenir?
Si tothom l’utilitzés el preservatiu, no hi hauria aquestes malalties. La gent no és conscient dels riscos que suposa tenir relacions sexuals sense protecció. I ja s’han fet estudis, per exemple als instituts, que demostren que no s’utilitza el preservatiu. Per això són importants les campanyes per incentivar-ho i que la població conegui les conseqüències de les malalties de transmissió sexual.
Hi ha estigma?
Sí, a la gent li fa vergonya, i això fa que no acudeixin a la seua consulta habitual, quan a l’Atenció Primària podríem tractar el 90% dels casos. Tenim un paper essencial en aquest àmbit perquè és molt important, en cas d’infecció, fer un estudi de contactes per evitar que s’estengui.
Quines altres mesures preventives es fan?
Per exemple, als CAP d’Onze de Setembre, Tàrrega, Mollerussa o Balaguer es fan les consultes Tarda Jove, dirigides a persones d’entre 15 i 25 anys que tinguin dubtes sobre sexualitat o malalties de transmissió sexual. També faig cada dimecres una consulta virtual amb altres companys per resoldre qüestions.