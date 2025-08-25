SUCCESSOS
Dos apunyalats a Lleida en una matinada sagnant
Una desena de persones agredeix un jove vora un local de lleure. Un quinqui ‘punxa’ la seua víctima en un robatori a Boters
Dos persones van patir sengles agressions amb armes blanques la matinada d’aquest diumenge amb una diferència de tot just unes hores, segons van confirmar fonts dels Mossos d’Esquadra, que han obert sengles investigacions per localitzar els agressors.
Cap a les set del matí, un jove hondureny de 22 anys rebia tres ganivetades després de ser atacat per un grup de més de deu persones als voltants d’un local de lleure de la carretera N-230. Els agressors van fugir. La baralla es va produir al costat de la carretera, fora del local.
La víctima va ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova, a l’UCI del qual va quedar ingressat en observació, tot i que la seua vida no corria perill.
Aquella mateixa matinada, una altra persona patia ferides d’arma blanca després de ser objecte d’un robatori amb violència en el qual l’atracador el va punxar amb un ganivet. Segons van explicar fonts policials, l’atracament amb arma blanca, una sirla en l’argot delinqüencial, va passar al carrer Boters, en Nucli Antic.
La freqüència amb què es donen episodis violents com els de la matinada de diumenge ha registrat un augment considerable a la ciutat de Lleida en els últims mesos, segons indiquen els balanços de criminalitat del ministeri de l’Interior. Així, els 21 episodis de lesions greus i baralles tumultuàries amb víctimes que es van comptabilitzar en el primer trimestre d’aquest any suposen un increment de gairebé la quarta part sobre els del mateix període del 2024, quan van ser 17, i projecten, si es manté el ritme, una acumulació de més de 80 al tancament de l’exercici davant dels 63 i els 64 de 2023 i 2024. N’hi va haver 85 el 2022.
Paral·lelament, els 88 robatoris amb violència o intimidació anotats de gener a març mostren una cadència de gairebé un per jornada. Són un 8,6% més que els del mateix període de l’any anterior, i en aquest cas generen una projecció de més de 350 per a tot l’any que polvoritza els registres dels dos exercicis anteriors: 205 el 2023 i 278 el 2024, malgrat que per sota dels 384 de 2022.