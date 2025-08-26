PARCS
Algues donen una tonalitat marró a l’aigua de l’estany del parc de la Mitjana de Lleida
L'ajuntament assegura que no se li aplica cap tractament amb l’objectiu de promoure una biodiversitat més àmplia.
L’aigua de l’estany ubicat a la zona de pícnic del parc de la Mitjana de Lleida presenta els últims dies una tonalitat entre marró i verdosa.
La Paeria segura que a l’aigua d’aquesta bassa no se li aplica cap tractament, amb l’objectiu de promoure una biodiversitat més àmplia. Argumenta que amb les altes temperatures és habitual que proliferin algues, que són les que proporcionen el color a l’aigua, i remarca que es tracta d’un procés natural que entra dins de la normalitat.