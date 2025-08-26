URBANISME
Cues per la renovació del paviment a l’Ll-11 a Lleida
Els treballs se centren en el tram entre l’accés a l’avinguda de les Garrigues i la rotonda d’Estudi General
Les obres per millorar el paviment de l’Ll-11 que van començar aquest dilluns van provocar cues en alguns moments. Els treballs se centren en el tram entre l’accés a l’avinguda de les Garrigues i la rotonda d’Estudi General, i la circulació va quedar restringida de dosa un carril. A més, va quedar tallat l’accés a l’Ll-11 des de l’avinguda de les Garrigues en sentit Estudi General i l’encreuament de l’Ll-11 amb el carrer Riu Ebre. Avui està previst repintar la senyalització horitzontal i només hi haurà limitacions puntuals de trànsit.
Així mateix, la Paeria renovarà l’asfalt del tram de Príncep de Viana entre la plaça Europa i Prat de la Riba, del passeig de Ronda entre Eugeni d’Ors i plaça Europa i de Rovira Roure entre Eugeni d’Ors i l’avinguda Pinyana. La inversió global prevista per a aquestes obres és de 542.553,44 euros.